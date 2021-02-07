Политики и бизнесмены Сургута ищут встречи с предполагаемым главой города Андреем Филатовым
Политики и бизнесмены пытаются встретиться с предполагаемым мэром Сургута — ветераны получал единовременную выплату — фотограф открыл выставку работ из ковидного госпиталя — работники почты жалуются на отношение руководства. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 8 февраля — в обзоре URA.RU:
Политэлита Сургута налаживает контакты с предполагаемым мэром
- Политики и бизнесмены Сургута пытаются организовать негласные встречи с кандидатом на пост мэра города Андреем Филатовым. В частности, руководители строительных компаний надеются на крупные контракты в том случае, если Филатова изберут на пост градоначальника.
Югорские ветераны получат выплату
- В ХМАО ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей.
Фотограф из ХМАО открыл выставку работ из «красной зоны»
- В ХМАО открылась выставка фотографий, сделанных Вадимом Лавренко в «красной зоне» окружной клинической больницы. Руководитель проекта «Красная зона» Артем Здоров специально для URA.RU рассказал о том, каким задумывался этот фотопроект.
Сотрудники почты пожаловались на принудительные увольнения
- Руководство одного из почтовых отделений Сургута пригрозило сотрудникам увольнениями за невыполнение плана. Кроме того, работников вынуждают покрывать недостачи со своих зарплат.
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