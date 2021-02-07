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Самое актуальное в ХМАО на 8 февраля. Ветеранам выплатят по 15 тысяч рублей, сотрудники почты жалуются на увольнения

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Правительства ХМАО. Ханты-Мансийск, филатов андрей
Политики и бизнесмены Сургута ищут встречи с предполагаемым главой города Андреем Филатовым Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Политики и бизнесмены пытаются встретиться с предполагаемым мэром Сургута — ветераны получал единовременную выплату — фотограф открыл выставку работ из ковидного госпиталя — работники почты жалуются на отношение руководства. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 8 февраля — в обзоре URA.RU:

Политэлита Сургута налаживает контакты с предполагаемым мэром

  • Политики и бизнесмены Сургута пытаются организовать негласные встречи с кандидатом на пост мэра города Андреем Филатовым. В частности, руководители строительных компаний надеются на крупные контракты в том случае, если Филатова изберут на пост градоначальника.

Югорские ветераны получат выплату

Фотограф из ХМАО открыл выставку работ из «красной зоны»

  • В ХМАО открылась выставка фотографий, сделанных Вадимом Лавренко в «красной зоне» окружной клинической больницы. Руководитель проекта «Красная зона» Артем Здоров специально для URA.RU рассказал о том, каким задумывался этот фотопроект.

Сотрудники почты пожаловались на принудительные увольнения

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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