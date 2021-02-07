Мэрия Миасса покупает баян за миллион рублей

Всего в школу искусств закупят инструменты, литературу и оборудование на 9 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутата Госдумы от Челябинской области Виталия Пашина удивила закупка трех баянов, один из которых стоит более миллиона рублей. Инструменты приобретает администрация Миасса для передачи в школу искусств №2.

«Оснащение музыкальными инструментами школ искусств города Миасса входит в план по реализации нацпроекта „Культура“ в Челябинской области. Вопросы вызывает цена. Два ученических инструмента покупают по 187 835 каждый и один — за 1 028 300 рублей!», — пишет Пашин на своей страничке в соцсети Facebook. Парламентарий добавил, что он не смог найти баян с такими же характеристиками свыше 500 тысяч рублей. «Думаю, нужно проверить закупку», — отметил депутат.

В мэрии Миасса подтвердили, что действительно оформляли такую закупку. «После ремонта концертной площадки у школы искусств №2 появилась возможность развивать новую детскую филармонию. Для того, чтобы дети занимались годами на хороших инструментах, мы максимально подробно прописали требования к закупке. Всего заключено 39 договоров на общую сумму 9 миллионов рублей с различными поставщиками на более 50 наименований, в которые включены учебная литература, оборудование и инструменты», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии Миасса.

Кроме дорогих баянов здесь появится кабинетный рояль «Амадеус» стоимостью около 1,8 миллионов рублей. «Если речь идет о дорогостоящих инструментах высокого класса, на которых будут играть талантливые дети, то я буду только рад», — заявил URA.RU Пашин.