Губернатор Алексей Текслер (справа) посетил открытие международного фестиваля Игоря Бутмана (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Больницу посетит министр здравоохранения — чета Текслеров посетила открытие фестиваля Бутмана — депутат Госдумы может возглавить объединенное ведомство — жительница Копейска начала голодовку — из некачественного ремонта библиотеки возбуждено уголовное дело. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 10 февраля — в обзоре URA.RU:

Министр здравоохранения едет в проблемную больницу

В Верхнеуральскую районную больницу, где происходило массовое увольнение хирургов, 10 февраля прибудет региональный министр здравоохранения. Об этом 9 февраля сообщила на брифинге первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Глава области посетил фестиваль известного музыканта

Губернатор Алексей Текслер и его супруга Ирина 9 февраля посетили открытие VI Международного фестиваля музыкального юмора Игоря Бутмана, который прошла в Челябинской областной филармонии. 10 и 11 февраля артисты приедут с концертами в Сатку и Троицк.

Челябинский депутат ГД может возглавить региональное ведомство

Начальником управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям может стать депутат Госдумы от Челябинска Анатолий Литовченко. Центр управления ведомства, после их слияния, будет находиться в Челябинске.

Копейчанка начала голодовку из-за проблем с канализацией

Жительница Копейска Татьяна Исайкина 9 февраля объявила 10-дневную голодовку, чтобы добиться решения проблемы с канализационным коллектором в поселке Кадровик. К ней намерены присоединиться другие жители, сообщила URA.RU Исайкина.

Ремонт челябинской библиотеки обернулся уголовным делом

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при проведении ремонта фасада здания публичной библиотеки, который стоил порядка 18,5 миллионов рублей. Ремонтные работы были произведены некачественно. Эту информацию подтвердил URA.RU министр культуры региона Алексей Бетехтин.