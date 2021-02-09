Больницу посетит министр здравоохранения — чета Текслеров посетила открытие фестиваля Бутмана — депутат Госдумы может возглавить объединенное ведомство — жительница Копейска начала голодовку — из некачественного ремонта библиотеки возбуждено уголовное дело. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 10 февраля — в обзоре URA.RU:
Министр здравоохранения едет в проблемную больницу
- В Верхнеуральскую районную больницу, где происходило массовое увольнение хирургов, 10 февраля прибудет региональный министр здравоохранения. Об этом 9 февраля сообщила на брифинге первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.
Глава области посетил фестиваль известного музыканта
- Губернатор Алексей Текслер и его супруга Ирина 9 февраля посетили открытие VI Международного фестиваля музыкального юмора Игоря Бутмана, который прошла в Челябинской областной филармонии. 10 и 11 февраля артисты приедут с концертами в Сатку и Троицк.
Челябинский депутат ГД может возглавить региональное ведомство
- Начальником управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям может стать депутат Госдумы от Челябинска Анатолий Литовченко. Центр управления ведомства, после их слияния, будет находиться в Челябинске.
Копейчанка начала голодовку из-за проблем с канализацией
- Жительница Копейска Татьяна Исайкина 9 февраля объявила 10-дневную голодовку, чтобы добиться решения проблемы с канализационным коллектором в поселке Кадровик. К ней намерены присоединиться другие жители, сообщила URA.RU Исайкина.
Ремонт челябинской библиотеки обернулся уголовным делом
- Полиция Челябинска возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при проведении ремонта фасада здания публичной библиотеки, который стоил порядка 18,5 миллионов рублей. Ремонтные работы были произведены некачественно. Эту информацию подтвердил URA.RU министр культуры региона Алексей Бетехтин.
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