В России банкротят владельца Facebook

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Открытая лицензия от 10.08.2016. , социальные сети, facebook, фейсбук
В России приняли иск о банкротстве владельца Facebook Марка Цукерберга Фото: Pixabay.com

Основателя социальной сети и одного из богатейших людей мира Марка Цукерберга требуют признать банкротом в России. Соответствующее заявление было подано в арбитражный суд Москвы 9 февраля.

«Марка Цукерберга требуют признать банкротом. В России», — сообщает агентство Mash, ссылаясь на выписку из картотеки дел арбитражного суда Москвы. Имя истца и причина его иска к американскому миллиардеру не сообщаются.

Марк Цукерберг является руководителем компании Facebook Inc. Помимо социальной сети, компания является владельцем таких сервисов, как Instagram, WhatsApp и Workplace. По итогам 2020 года, Цукерберг занял третью строчку в рейтинге богатейших людей планеты с состоянием 101,7 миллиардов долларов США.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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