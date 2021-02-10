В России банкротят владельца Facebook

Основателя социальной сети и одного из богатейших людей мира Марка Цукерберга требуют признать банкротом в России. Соответствующее заявление было подано в арбитражный суд Москвы 9 февраля.

«Марка Цукерберга требуют признать банкротом. В России», — сообщает агентство Mash, ссылаясь на выписку из картотеки дел арбитражного суда Москвы. Имя истца и причина его иска к американскому миллиардеру не сообщаются.

Марк Цукерберг является руководителем компании Facebook Inc. Помимо социальной сети, компания является владельцем таких сервисов, как Instagram, WhatsApp и Workplace. По итогам 2020 года, Цукерберг занял третью строчку в рейтинге богатейших людей планеты с состоянием 101,7 миллиардов долларов США.