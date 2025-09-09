Певец Юрий Антонов отменяет юбилейные концерты из-за проблем со здоровьем

Народный артист России Юрий Антонов отменил масштабные концерты, посвященные своему 80-летию, по состоянию здоровья. Певец испытывает серьезные проблемы со слухом и давлением, что ограничивает его выступления до 45 минут.
Из-за проблем со здоровьем Антонов не слышит звук на сцене, но продолжает работать только вживую, отказавшись от фонограммы, сообщает telegram-канал Mash. По их данным, в его программе осталось не более 10 песен, при этом известные хиты «Анастасия», «Зеркало» и «20 лет спустя» не исполняются уже восемь лет. Уточняется, что артист перенес пять микроинсультов за последнее время.
Несмотря на отмену публичных концертов, Антонов продолжает выступать на частных мероприятиях. Его команда из девяти человек оценивает выступление в 12 миллионов рублей плюс дополнительные расходы на райдер. Стоимость концерта варьируется в зависимости от финансовых возможностей заказчика.
Юрий Антонов — легенда советской эстрады, чьи песни слушают и поют целые поколения. Его называли первым советским миллионером. Общий тираж его пластинок достиг почти пятидесяти миллионов. Певец поставил рекорд по количеству концертов в Ленинграде: за полмесяца — почти тридцать выступлений. 19 февраля Юрию Антонову исполняет 80 лет. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.