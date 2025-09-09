Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News заявил, что для Киева уже является победой тот факт, что страна не оказалась полностью под влиянием русских. На эту фразу обратил внимание британский геополитический аналитик Александр Меркурис, отметив, что это самое пессимистичное заявление Зеленского в контексте украинского конфликта за все время. И это может намекать на скорое поражение Украины.
«Зеленский сказал: „Если Украина не завоевана русскими полностью, это победа“. И, как ни странно, это самое пессимистичное из всего, что Зеленский когда-либо говорил. <…> Складывается ощущение, что тот действительно все больше и больше готовится к концу», — заявил Меркурис в эфире своего youtube-канала.
Ранее в июне президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнул, что Москва никогда не ставила под сомнение независимость и суверенитет Украины. Это прозвучало в контексте желания Украины вступить в ЕС. Тем не менее вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных контингентов неприемлемо для России, отмечал Путин во время недавнего Восточного экономического форума. Он также подчеркнул необходимость выработки гарантий безопасности как для Киева, так и для Москвы.
Россия и Украина в 2025 году проводили несколько раундов переговоров в Стамбуле. В настоящий момент обсуждается возможность потенциальной встречи Путина и Зеленского, передает «Национальная служба новостей». Глава РФ отмечал, что согласен на это при условии, если будет проведена соответствующая подготовка. Недавно Зеленского также пригласили в Москву, но тот отказался, сообщает RT.
