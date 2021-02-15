В Германии ответили на вопрос о следах яда в крови Навального

Германия заявила, что следы отравляющих веществ в организме Алексея Навального совпали с веществами на бутылке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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В ФРГ заявили, что следы яда, якобы обнаруженные в крови блогера Алексея Навального, совпали со следами, найденными на бутылке с водой и других вещах, принадлежавших россиянину. Об этом власти страны сообщили в ответ на запрос фракции бундестага «Альтернатива для Германии».

Ответ на вопрос о схожести ядов в документе был кратким. «Да», — приводит ответ немецкой стороны РИА «Новости». При этом власти отказались раскрывать, какое ведомство нашло следы вещества, и как ФРГ получила бутылку с ядом, которым якобы травили Навального. Также власти не раскрывают, где хранятся все эти предметы сейчас.

Правительство Германии призналось, что не знает, были ли сотрудники немецкой клиники «Шарите» защищены во время контакта с Навальным. Умалчивание части информации кабмин ФРГ объясняет тем, что вопрос «затрагивает общественные интересы».

Инцидент с Навальным произошел 20 августа 2020 года. Блогеру стало плохо при перелете из Томска в Москву. Самолет посадили в Омске, но по дороге в местную клинику Навальный впал в кому. Родные блогера настояли на переводе его в немецкую больницу «Шарите», где он и пришел в себя через несколько недель. Российские врачи не нашли в анализах Навального отравляющих веществ. Однако позже Германия заявила, что таковые обнаружены. Доказательств ФРГ не предоставила.

4 февраля ЕСПЧ принял жалобу Навального из-за предположительной попытки его отравления. Кроме того, правительство Германии рассказало, что на территории страны блогера охраняли местные спецслужбы, пишет агентство Nation news.