ЕСПЧ принял жалобу Навального на его «отравление»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу блогера Алексея Навального по его «отравлению». Об этом сообщается на сайте суда.
«Жалоба в связи с отсутствием эффективного расследования предполагаемой попытки убийства оппозиционного политика с применением химического агента нервно-паралитического действия: коммуницирована», — говорится в сообщении. Жалоба была коммуницирована 12 января по статье 2 «Европейской конвенции прав человека» (Право на жизнь) вместе со статьей 13 (Право на эффективное средство правовой защиты). Навальный в своём заявлении утверждает, что был якобы отравлен химическим веществом, доступ к которому был только у государственных служб. Также, по мнению блогера, российские власти не провели эффективного расследования покушения на его жизнь.
Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа 2020 года. Его доставили в одну из омских больниц, а позже перевезли в немецкую клинику. В правительстве Германии заявили, что в его организме, якобы, были обнаружены следы яда из группы «Новичок». Российские власти неоднократно требовали предоставить подтверждения. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что что лично поручил разрешить Навальному вылететь в Германию. Он подчеркнул, если бы в России хотели отравить Навального, его бы вряд ли отправили лечиться в другую страну.
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