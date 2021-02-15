В России зарегистрировали первую в мире тест-систему на британский штамм Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 16 февраля, — 438-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 353-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано почти 109 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 2,4 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (28,2 млн), далее следуют Индия (10,9 млн) и Бразилия (9,8 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (4 млн).

Вакцина и лекарство

Вакцинация пожилых россиян от коронавируса на дому может быть небезопасна, так как в таких условиях сложно провести полную диагностику состояния здоровья и оказать экстренную реанимационную помощь в случае необходимости. Об этом заявил кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.

Обозреватель Radio Canada Тамара Альтереско назвала мировой интерес к «Спутнику V» крупной научной и дипломатической победой России . Препарат востребован не только союзниками России, но и в Европе, где ее уже предлагают производить, констатировала журналистка.

Житель Ираклиона (Греция) скончался через восемь минут после прививки. В больнице подчеркнули, что смерть мужчины не связана с приемом препарата и с возможным анафилактическим шоком. По словам медиков, смерть была внезапной и просто совпала с вакцинацией.

Коронавирус в России и в мире

За последние сутки в России выявлено 14 207 новых случаев заражения, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с распространением инфекции. Умерли 394 больных COVID-19, выздоровели — 13 935 человек.

В России зарегистрирована первая в мире тест-система для выявления «британского» штамма коронавируса, сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве подчеркнули, что испытания на клинических образцах доказали высокую точность теста.

Что говорят врачи и ученые

Переболевшие коронавирусом люди не приобретают сильного иммунитета и поэтому должны пройти вакцинацию, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. По ее словам у большинства переболевших коронавирусом фиксируется достаточно слабый иммунный ответ к инфекции.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество без послаблений продолжать применять меры по борьбе с SARS-CoV-2, несмотря на снижение заболеваемости, которое продолжается пятую неделю подряд. Проблема окончательно не решена, хотя ее масштабы уменьшились, и если «прекратить борьбу на любом из фронтов, то она вернется с оглушительным громом», предупредил он.