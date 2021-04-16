Москвичи объяснили, почему лишили свердловчан важной привилегии

Очные праймериз «Единой России» в Свердловской области отменили ради важного эксперимента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Федеральное руководство «Единой России» объяснило, почему праймериз в Свердловской области пройдет исключительно в электронном виде, а не на избирательных участках. Как сообщил URA.RU депутат Госдумы РФ, куратор региональных выборов от ЕР Максим Иванов, это станет своего рода репетицией перед внедрением дистанционных технологий голосования на выборах.

Парламентарий напомнил, что в российское избирательное законодательство внесли изменения, допускающие голосование через интернет и по почте. «Наш регион считается передовым, одним из технологически продвинутых, поэтому было принято обкатать технологии дистанционного голосования именно на Свердловской области. Это удобно и позволяет избирателям экономить время», — рассказал Максим Иванов. По его словам, об этом представители федерального руководства партии власти накануне проинформировали членов областного избирательного штаба ЕР.

Ранее руководство областного отделения «Единой России» предлагало провести в регионе комбинированно голосование на праймериз, дав возможность желающим лично прийти на участки. Однако Москва отказала в этой просьбе свердловским единороссам — Средний Урал станет одним из регионов, где праймериз пройдет исключительно в электронном виде. Первоначально такое решение объяснялось эпидемиологической обстановкой в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Предварительное голосование по отбору кандидатов от «Единой России» в Госдуму и свердловское заксобрание состоится в последнюю неделю мая. Проголосовать можно на сайте праймериз, авторизовавшись с помощью профиля на портале госуслуг. Собственно парламентские выборы пройдут 19 сентября.