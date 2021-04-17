ФСБ показала кадры задержания консула Украины. Видео

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Сотрудники ФСБ задержали Сосанюка утром 17 апреля Фото:

Задержанный ФСБ консул Украины Александр Сосонюк интересовался документами российских спецслужб, а также закрытой базой автономеров. Это следует из опубликованного силовиками видео с задержанным мужчиной.

«Консул интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на запись. Видео опубликовала ФСБ.

На кадрах запечатлен Сосонюк после задержания силовиками. Также ФСБ показала изъятые у Сосонюка документы.

Сосонюк был задержан утром 17 апреля по подозрению в шпионаже. Он был сотрудником консульства Украины. В МИД Украины заявили, что готовят ответные меры из-за задержания своего дипломата.

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© Служба новостей «URA.RU»
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