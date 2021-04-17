Украина пообещала ответить на задержание своего консула в России

Украина начала готовить меры в ответ на задержание в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка. Об этом заявил замглавы МИД страны Евгений Енин.
«Украина расценивает задержание своего консула в Санкт-Петербурге как враждебные действия со стороны РФ и готовит ответные меры в отношении российских дипломатов», — приводит слова Енина РИА «Новости». Агентство добавляет, что представитель МИД Украины называет произошедшее «очередной провокацией».
Сотрудники ФСБ задержали Сосонюка 17 апреля. Произошло это во время получения консулом от россиянина закрытой информации. Сейчас дипломат находится в украинском дипучреждении.
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