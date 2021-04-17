ФСБ задержала консула Украины за шпионаж

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали консула Украины Александра Сосонюка, который пытался получить секретную информацию. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.
«Украинский консул Александр Сосонюк задержан в Петербурге», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства. Отмечается, что Сосонюк встретился с россиянином для получения секретных сведений.
Речь идет об информации, которая принадлежала сотрудникам правоохранительных органов. В пресс-службе добавили, что утечка этих сведений может быть выгодна тем, кто считает Россию врагом. В ведомстве уточнили, что Сосонюка привлекут к ответственности в рамках международных законов.
Ранее силовики задержали военнослужащего РФ, который передавал спецслужбам Эстонии секретную информацию. Его подозревали в госизмене.
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