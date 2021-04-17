17 апреля 2021

Общественники хотят запретить взыскивать долги родителей с детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Шапкин считает, что дети не должны отвечать за долги, которые накопили родители Фото:

Правительство РФ должно принять законопроект, запрещающий взыскивать долги родителей с их несовершеннолетних детей. Об этом заявил председатель национального союза прав потребителей Павел Шапкин.

«[Законопроект подготовлен] в связи с участившимися случаями взыскания с несовершеннолетних детей долгов [перешедших от умерших родителей]», — передает RT со ссылкой на Шапкина. Он отметил, что дети не должны отвечать за долги, которые накопили родители.

Данный законопроект направлен на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Также Шапкин обратился к главам фракций Госдумы с просьбой рассмотреть законопроект.

Шапкин уточнил, что сейчас в России нет закона, запрещающего взыскивать налоги с несовершеннолетних. Из-за этого возникают прецеденты, когда несовершеннолетних вызывают в суд по делу о долгах по ЖКХ. Общественник считает это упущением правительства РФ.

Ранее сообщалось, что шестилетнюю девочку из Новосибирска вызвали в суд из-за долгов умершей матери, передает телеканал 360. Депутаты Госдумы подготовили закон о минимальном гарантированном доходе для должников.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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