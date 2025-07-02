На МКАД произошло смертельное ДТП

В результате ДТП погиб один человек
На МКАД произошло ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик FAW. В результате аварии погиб один человек. Об этом рассказали в Госавтоинспекции столицы.
«Водитель автомобиля Volkswagen от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении telegram-канала ГАИ. Там добавили, что авария случилась на 33-м километре МКАД. Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик FAW.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!