На МКАД произошло смертельное ДТП

В результате столкновения легкового авто с грузовиком на МКАД погиб человек
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В результате ДТП погиб один человек
В результате ДТП погиб один человек Фото:

На МКАД произошло ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик FAW. В результате аварии погиб один человек. Об этом рассказали в Госавтоинспекции столицы.

«Водитель автомобиля Volkswagen от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении telegram-канала ГАИ. Там добавили, что авария случилась на 33-м километре МКАД. Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen  и грузовик FAW.

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На МКАД произошло ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик FAW. В результате аварии погиб один человек. Об этом рассказали в Госавтоинспекции столицы. «Водитель автомобиля Volkswagen от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении telegram-канала ГАИ. Там добавили, что авария случилась на 33-м километре МКАД. Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen  и грузовик FAW.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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