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В Челябинской области похолодает до зимних температур. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзор гостевого маршрута к приезду Путина. Челябинск, пешеход, ограждение, аэропорт челябинск
После ночных заморозков на Южном Урале начнется новое потепление Фото:

В ночь на 20 апреля в отдельных районах Челябинской области похолодает до минус 13 градусов. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

В целом по области столбик термометра опустится до минус 4-9 градусов, в низинах — до минус 13. В самом Челябинске ночью похолодает до минус 7-9 градусов. Днем во вторник установятся вполне апрельские 7-12 градусов тепла.

21 и 22 апреля в области продолжится потепление. Если ночью будет прохладно, то в светлое время суток температура будет подниматься до 17-19 градусов. Осадков не ожидается, ветер также будет умеренным — не более 1—8 метров в секунду.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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