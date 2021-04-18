После ночных заморозков на Южном Урале начнется новое потепление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ночь на 20 апреля в отдельных районах Челябинской области похолодает до минус 13 градусов. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

В целом по области столбик термометра опустится до минус 4-9 градусов, в низинах — до минус 13. В самом Челябинске ночью похолодает до минус 7-9 градусов. Днем во вторник установятся вполне апрельские 7-12 градусов тепла.

21 и 22 апреля в области продолжится потепление. Если ночью будет прохладно, то в светлое время суток температура будет подниматься до 17-19 градусов. Осадков не ожидается, ветер также будет умеренным — не более 1—8 метров в секунду.

Скрин: сайт челябинского Гидрометцентра