Шац: авторитет хотел купить «Агату Кристи» за миллион долларов

«Агата Кристи» спасла жизнь Михаилу Шацу в начале двухтысячных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский телеведущий и юморист Михаил Шац рассказал, как братья музыканты Глеб и Вадим Самойловы из «Агаты Кристи» буквально спасли ему жизнь на вечеринке криминального авторитета в начале 2000-х. Подробности того частного праздника артист раскрыл в youtube-подкасте Woo Doo Media, заметив, что виновник торжества предложил купить группу за миллион долларов.

Шаца и «Агату Кристи» пригласили в качестве артистов на день рождения владельца гостиниц Макса, вспоминает юморист. Из-за маленького числа гостей мужчина, который оказался криминальным авторитетом, был не в духе и после выступления Шаца подозвал его к себе. «За ним был небольшой бассейн, у которого стояло около 15 автоматчиков. И когда мы вошли, они одновременно отвели затвор», — приводит слова Шаца Starhit.

Юморист вспоминает, что тогда очень сильно испугался. Однако ситуацию спасли браться Самойловы: на вечеринку они пришли в состоянии опьянения и их настроение совпало с состоянием Макса. Своим выступлением «Агата Кристи» отвлекла внимание бизнесмена на себя. Именинник вошел в раж, даже стал подпевать, а по окончании концерта, который продолжался два часа, предложил купить группу за миллион долларов. «Они в тот момент продали группу. Потом, конечно, все забыли об этом», — рассказал Шац.

Ранее Шац рассказывал, как чуть не задохнулся под водой в ходе телешоу, пишут «Дни.ру». Кроме того, телеведущий перенес коронавирус, пишет «Национальная служба новостей». Также после концерта Шаца в Челябинске решили закрыть бар.