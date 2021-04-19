В ХМАО оппозиция хочет заработать очки на митинге за Навального

Эксперты считают, что на митинг сторонников Навального в ХМАО будет малочисленным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оппозиционные политические партии в ХМАО могут воспользоваться призывом сторонников блогера Алексея Навального о проведении 21 апреля акций протеста для того, чтобы обратить на себя внимание. Таким мнением с URA.RU поделился президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко.

«Акции 21 апреля могут стать инструментом решения политических задач карликовых партий, рвущихся к участию в избирательном марафоне 2021 года. Для них это будет являться способом не выражения собственной позиции, а методом привлечения к себе общественного внимания», — считает эксперт. Он предположил, что в Югре заинтересованность в участии в митингах могут проявить, к примеру, коммунисты России и активисты партии «Новые люди».

Лидер югорского отделения партии «Коммунисты России» Вадим Абдуррахманов заявил, что 21 апреля улетает в Москву на партийный съезд: «Поэтому не смогу принять участие в митинге. Насчет других членов партии сказать не могу. Здесь каждый принимает решение за себя». Секретарь югорского отделения партии «Новые люди» Алина Киселева сообщила, что они не планируют принимать участие в акции протеста.

Политконсультант Александр Рахманов в разговоре с URA.RU заявил, что считает, что предстоящий митинг в ХМАО будет малочисленным, как и предыдущие акции протеста, которые максимум набирали около 100 человек. «В Сибири и Дальнем Востоке нет протестного накала. Поэтому и в Югре предстоящий митинг будет малочисленным, если вообще состоится. В январе—феврале был какой-то эффект новизны. А сейчас он угас. К тому же перед любой акцией людей нужно прокачать, а сейчас этого нет», — прокомментировал Рахманов. Связаться со сторонниками Навального журналисту агентства не удалось, поскольку в Югре нет официального штаба осужденного блогера.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО силовики обходят потенциальных сторонников Навального в преддверии предстоящего митинга. Югорчанам вручают уведомления с предупреждением о недопустимости нарушения закона.