20 апреля 2021

Челябинский аэропорт накажут из-за дорогих телетрапов

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, телетрап, трап самолета, телескопический трап
В Челябинске оказались самые дорогие телетрапы в России Фото:

На АО «Челябинское авиапредприятие» возбуждено административное дело за монопольно высокую стоимость подачи телетрапов. В аэропорту Челябинска имени Игоря Курчатова заказать дополнительные удобства для пассажиров оказалось в 10 раз дороже, чем в других городах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления антимонопольной службы (УФАС) Челябинской области.

«Стоимость данной услуги у АО „Челябинское авиапредприятие“ является одной из самых высоких по сравнению с ценами в других аэропортах России. Тариф за использование телескопического трапа в аэропорту Челябинска составляет 23 тысячи рублей в час, в других аэропортах — в диапазоне от 2 тысяч до 21 тысячи рублей в час», — заявили в пресс-службе УФАС.

Представители антимонопольного ведомства напомнили, что административное дело было возбуждено по обращению Челябинской транспортной прокуратуры. В пресс-службе аэропорта Челябинска попросили направить официальный запрос, ответ на который к моменту подготовки материала не поступил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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