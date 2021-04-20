Челябинский аэропорт накажут из-за дорогих телетрапов

В Челябинске оказались самые дорогие телетрапы в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На АО «Челябинское авиапредприятие» возбуждено административное дело за монопольно высокую стоимость подачи телетрапов. В аэропорту Челябинска имени Игоря Курчатова заказать дополнительные удобства для пассажиров оказалось в 10 раз дороже, чем в других городах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления антимонопольной службы (УФАС) Челябинской области.

«Стоимость данной услуги у АО „Челябинское авиапредприятие“ является одной из самых высоких по сравнению с ценами в других аэропортах России. Тариф за использование телескопического трапа в аэропорту Челябинска составляет 23 тысячи рублей в час, в других аэропортах — в диапазоне от 2 тысяч до 21 тысячи рублей в час», — заявили в пресс-службе УФАС.

Представители антимонопольного ведомства напомнили, что административное дело было возбуждено по обращению Челябинской транспортной прокуратуры. В пресс-службе аэропорта Челябинска попросили направить официальный запрос, ответ на который к моменту подготовки материала не поступил.