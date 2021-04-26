Мать не пустила челябинских врачей к обгоревшему сыну

Мать заявила соседям, что ребенок получил ожоги от зажигалки Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Силовики выясняют, почему мать не пустила челябинских врачей к сыну с ожогами. Факт госпитализации 4-летнего ребенка URA.RU подтвердили в пресс-службе следственного управления СКР по региону и в областной прокуратуре.

«В лечебное учреждение Копейска был доставлен 4-летний мальчик с ожогами тела. По предварительным данным, на мальчике вспыхнула одежда при неосторожном обращении с газовой зажигалкой, когда он остался с сестрой в комнате квартиры без внимания», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Силовики добавили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как рассказали в сообществе «Копейск (В)Теме» во «ВКонтакте» соседи семьи, женщина воспитывает одна четырех несовершеннолетних детей. По их словам, мать несколько дней не пускала медиков к ребенку.

«25 апреля мы стояли возле подъезда несколько часов. Первая скорая помощь уехала. Вызвали полицию. В таком состоянии малыш находился уже третьи сутки. Алкоголь эти дни „лился рекой“», — указано в сообществе. По словам соседей, после госпитализации ребенка опека забрала оставшихся детей для медицинского осмотра.