27 апреля 2021
26 апреля 2021

Экс-куратор выборов в Пермском крае решил стать депутатом

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший начальник УВП администрации губернатора Пермского края заявился на праймериз «Единой России» Фото:

Директор Пермского госархива социально-политической истории Сергей Неганов намерен участвовать в выборах в законодательное собрание края. Он примет участие в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба реготделения политической партии на своей странице в telegram-канале.

«Документы на участие в предварительном голосовании по выборам в заксобрание Пермского края подал Сергей Неганов. Директор Пермского госархива социально-политической истории, координатор партпроекта „Историческая память“ заявился по единому краевому избирательному округу — региональная группа „Орджоникидзевская № 8“», — сообщает пресс-служба.

Неганов в период с декабря 2006 года по июнь 2015 года занимал пост начальника управления внутренней политики (УВП) администрации губернатора Прикамья. Он отвечал за проведение избирательных кампаний в регионе. Летом того же года чиновник покинул должность в связи с ликвидацией УВП. Праймериз «Единой России» пройдет на портале «Госуслуги» с 24 по 30 мая, выдвижение кандидатов завершится 29 апреля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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