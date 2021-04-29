В честь юбилея телеканал приобрел права на 30 фильмов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Четвертый канал» — официальный городской канал Екатеринбурга — 30 апреля разыграет квартиру-студию в честь своего 30-летия. Кроме лотереи в юбилейный год канал подготовил для телезрителей особую сетку вещания. Об этом URA.RU сообщила управляющая «Четверки» Элеонора Расулова.

«Прежде всего, это праздник для телезрителей, поэтому мы сделали особую беспрецедентную для обычного вещания эфирную сетку. Это своего рода эксперимент, заодно хотим посмотреть цифры по телесмотрению. Отмечать будем в офисе телекомпании легким фуршетом вечером после прямого эфира, в котором разыграем наш главный приз. Приглашены коллеги с ОТВ и „Студии 41“ — так что по-семейному», — рассказала она. По словам Расуловой, главным достижением «Четверки» в юбилей стало то, что канал сохранился и получил право называться главным муниципальным вещателем Екатеринбурга.

В честь юбилея телеканал решил сделать подарок телезрителям: он приобрел права на 30 хитов кинопроката, многие из которых являются премьерами и будут транслироваться в течение четырех дней. Среди них — «Блондинка в эфире», «Белоснежка — месть гномов», «Война Богов», «Папа — сдохни», «Репродукция», «Помни меня», «Братья Систерс» и другие.

«Четвертый канал» был основан в 1991 году и работал с одной видеокамерой и бытовым видеомагнитофоном. За 30 лет «Четвертый канал» воспитал и выпустил в федеральный эфир десятки кадров: корреспондент телеканала «Россия» в кремлевском пуле Павел Зарубин, телеведущая телеканала «Россия» Оксана Куваева, ведущий на телеканале «Москва 24» Иван Лозовой и актриса Юлия Михалкова, которая начинала с прогноза погоды на телеканале. За это время «Четверка» получила 24 статуэтки премии ТЭФИ, а журналистов и программы номинировали на победу более 30 раз.