Челябинский экс-губернатор отстоял свой бизнес в родном городе

Борис Дубровский переиграл муниципалитет в судебном процессе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фирма экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ООО «МБФ» добилась разрешения строить 10-этажный жилой дом вместо запланированной автостоянки в Магнитогорске. Такое решение принял 28 апреля Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобу мэрии родного города бывшего главы региона.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в судебном решении. Ранее вердикт в пользу компании вынес Арбитражный суд Челябинской области, приняв во внимание позицию прокуратуры региона. Связаться с Дубровским не удалось, по имеющейся информации он находится за пределами РФ. В мэрии Магнитогорска пообещали подготовить комментарий позднее.

ООО «МБФ» ранее называлась «Формула чистоты». Это один из двух активов, входящих в группу «Синай», где сохранилась доля за экс-чиновником после передачи основного бизнеса сыну в октябре 2018 года.

Спор между компанией и мэрией возник из-за участка у дома №122 на проспекте Ленина, неподалеку от ледовой арены «Металлург». В 2014 году земля была выкуплена под строительство автостоянки, но впоследствии в Земельный Кодекс внесли поправки, поэтому магнитогорские власти потребовали выполнения дополнительных процедур.