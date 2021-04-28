Жириновский: проблему Украины можно было решить еще в 90-е

По мнению политика, в 90-е нужно было выдать российские паспорта жителям Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Проблему Украины можно было решить еще в 1990-е годы, выдав всем гражданам после развала СССР паспорта России. С таким мнением выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«А ведь если бы в 1990-е автоматом обменяли все советские паспорта на российские — сейчас было бы не 145 миллионов граждан России, а 170 миллионов и больше. Не было бы проблемы Украины, не было бы русофобской политики в Прибалтике, мы были бы более влиятельными в мире», — написал политик в своем telegram-канале.

Ранее политик также заявил, что должен был выиграть выборы президента России в 1991 году. По мнению Жириновского, его оппонент Борис Ельцин специально не явился на дебаты перед выборами, чтобы не проиграть.