28 апреля 2021

Жириновский: проблему Украины можно было решить еще в 90-е

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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
По мнению политика, в 90-е нужно было выдать российские паспорта жителям Украины Фото:
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Война на Украине

Проблему Украины можно было решить еще в 1990-е годы, выдав всем гражданам после развала СССР паспорта России. С таким мнением выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«А ведь если бы в 1990-е автоматом обменяли все советские паспорта на российские — сейчас было бы не 145 миллионов граждан России, а 170 миллионов и больше. Не было бы проблемы Украины, не было бы русофобской политики в Прибалтике, мы были бы более влиятельными в мире», — написал политик в своем telegram-канале.

Ранее политик также заявил, что должен был выиграть выборы президента России в 1991 году. По мнению Жириновского, его оппонент Борис Ельцин специально не явился на дебаты перед выборами, чтобы не проиграть.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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