Жириновский раскрыл, как проиграл Ельцину выборы в 1991 году

Первый президент России специально не явился на дебаты с лидером ЛДПР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский мог выиграть выборы в президенты России в 1991 году у Бориса Ельцина. Решающим в гонке были дебаты, на которые Ельцин специально не явился.

«У нас дебаты должны были состояться 10 июня, в последний день выборной кампании. Он испугался. Было огромное количество политологов из Америки, и они посоветовали ему: Борис Николаевич, если вы пойдете на дебаты 10 июня, вы проиграете дебаты и выборы, Жириновский вас обыграет. И он поехал в Сыктывкар», — рассказал Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

Политик ставит под сомнение первую победу Ельцина. «17 мая я получил право участвовать в выборах. То есть все скомкано, бегом, две недели. Ну как можно? Тяжело было очень. И все равно мне говорили, что у меня было намного больше голосов, чем мне оставили. Так что у Ельцина и его первая победа в 91-м году под сомнением. Так получилось, объявили его победителем, и пять лет он был президентом России», — считает он.

Ранее Жириновский также рассказал, что намерен баллотироваться в президенты еще три раза. Так он хочет стать чемпионом мира по количеству попыток занять президентское кресло. Еще никто в Европе не выдвигал свою кандидатуру девять раз, как будет у него в 2036 году.