На Белоярской АЭС отключился энергоблок

На Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области отключился энергоблок №4. В данный момент сотрудники выясняют причины случившегося, сообщили URA.RU на предприятии.
«В 13:45 местного времени действием автоматики по штатному алгоритму отключен от сети энергоблок № 4. Радиационная обстановка на территории расположения Белоярской АЭС находится на уровне естественных значений природного фона», — сказали в пресс-центре Белоярской АЭС.
Отклонений от условий безопасной эксплуатации станции не наблюдается. Энергоблок №3 работает исправно в соответствии с диспетчерским графиком. Получить оперативный комментарий АО «Концерн Росэнергоатом», управляющего Белоярской АЭС, к моменту публикации URA.RU не удалось — в пресс-службе не ответили на звонки.
Энергоблок №4 на Белоярской АЭС отключился второй раз за последние полтора месяца. В предыдущий раз это случилось 23 марта, когда энергоблок также был отключен действием автоматики. Эксперт Дмитрий Горчаков объяснял, что такие ситуации в норме случаются «два-три раза» в год.
Белоярская АЭС находится в 3,5 км от города Заречного и в 45 км от Екатеринбурга. Это вторая атомная электростанция в СССР. На БАЭС четыре энергоблока: энергоблоки №1 и №2 остановлены и готовятся к выводу из эксплуатации, энергоблоки №3 и №4 используются.
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