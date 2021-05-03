03 мая 2021
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30 апреля 2021

На Белоярской АЭС отключился энергоблок

© Служба новостей «URA.RU»
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Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, бн-800, реактор, реактивная установка, энергоблок4, реактор бн-800, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция
Угрозы безопасности на Белоярской АЭС нет, утверждают на предприятии Фото:

На Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области отключился энергоблок №4. В данный момент сотрудники выясняют причины случившегося, сообщили URA.RU на предприятии.

«В 13:45 местного времени действием автоматики по штатному алгоритму отключен от сети энергоблок № 4. Радиационная обстановка на территории расположения Белоярской АЭС находится на уровне естественных значений природного фона», — сказали в пресс-центре Белоярской АЭС.

Отклонений от условий безопасной эксплуатации станции не наблюдается. Энергоблок №3 работает исправно в соответствии с диспетчерским графиком. Получить оперативный комментарий АО «Концерн Росэнергоатом», управляющего Белоярской АЭС, к моменту публикации URA.RU не удалось — в пресс-службе не ответили на звонки.

Энергоблок №4 на Белоярской АЭС отключился второй раз за последние полтора месяца. В предыдущий раз это случилось 23 марта, когда энергоблок также был отключен действием автоматики. Эксперт Дмитрий Горчаков объяснял, что такие ситуации в норме случаются «два-три раза» в год.

Белоярская АЭС находится в 3,5 км от города Заречного и в 45 км от Екатеринбурга. Это вторая атомная электростанция в СССР. На БАЭС четыре энергоблока: энергоблоки №1 и №2 остановлены и готовятся к выводу из эксплуатации, энергоблоки №3 и №4 используются.

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