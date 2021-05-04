Пользователи соцсетей и читатели URA.RU возмутились новым штрафам для водителей. В ответ на предложения ГИБДД они пофантазировали, какие нелепые наказания для автомобилистов еще следует ввести в России.
Ранее в Госавтоинспекции предложили пакет новых штрафов для российских автовладельцев. Среди них наказание за неправильные шины, поврежденный бампер и законные лебедки, отсутствие подголовников и подушек безопасности, горящую лампочку аварийной сигнализации, проблемы с фарами и предметы, загораживающие обзор. В Госдуме возмутились предложением ГИБДД, а в соцсетях придумали самые абсурдные штрафы.
Отсутствие штрафа у автомобилиста — тоже штраф
скриншот URA.RU
За плохое настроение тоже следует штрафовать, считает читатель агентства под ником «Марсель»
скриншот URA.RU
Проблемы с кишечником предлагают приравнять к нарушению ПДД
скриншот URA.RU
Олег считает, что факт владения автомобилем — уже нарушение
скриншот URA.RU
А когда нарушений нет, можно выписать штраф «Просто так»
скриншот URA.RU
Некоторые предлагают убрать сотрудников ГИБДД с дорог
скриншот URA.RU
Читатель URA.RU придумал, как спасти автомобилистов от обилия штрафов
скриншот URA.RU
Также в правительстве РФ сейчас обсуждают ужесточение наказания для водителей. Речь идет о сокращении «ненаказуемого порога» скорости с 20 до 10 км/ч.