04 мая 2021

Соцсети придумали нелепые наказания в ответ на новые штрафы ГИБДД. «Санкции за недовольное лицо»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Режим самоизоляции. Сургут, полиция, люди в медицинских масках, водитель в маске
Читатели URA.RU придумали абсурдные штрафы, которые осталось ввести ГИБДД Фото:

Пользователи соцсетей и читатели URA.RU возмутились новым штрафам для водителей. В ответ на предложения ГИБДД они пофантазировали, какие нелепые наказания для автомобилистов еще следует ввести в России.

Ранее в Госавтоинспекции предложили пакет новых штрафов для российских автовладельцев. Среди них наказание за неправильные шины, поврежденный бампер и законные лебедки, отсутствие подголовников и подушек безопасности, горящую лампочку аварийной сигнализации, проблемы с фарами и предметы, загораживающие обзор. В Госдуме возмутились предложением ГИБДД, а в соцсетях придумали самые абсурдные штрафы.

Отсутствие штрафа у автомобилиста — тоже штраф
За плохое настроение тоже следует штрафовать, считает читатель агентства под ником «Марсель»
Проблемы с кишечником предлагают приравнять к нарушению ПДД
Олег считает, что факт владения автомобилем — уже нарушение
А когда нарушений нет, можно выписать штраф «Просто так»
Некоторые предлагают убрать сотрудников ГИБДД с дорог
Читатель URA.RU придумал, как спасти автомобилистов от обилия штрафов

Также в правительстве РФ сейчас обсуждают ужесточение наказания для водителей. Речь идет о сокращении «ненаказуемого порога» скорости с 20 до 10 км/ч.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...