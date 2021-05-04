Соцсети придумали нелепые наказания в ответ на новые штрафы ГИБДД. «Санкции за недовольное лицо»

05 мая 2021 в 13:36 Размер текста - 17 +

Читатели URA.RU придумали абсурдные штрафы, которые осталось ввести ГИБДД Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пользователи соцсетей и читатели URA.RU возмутились новым штрафам для водителей. В ответ на предложения ГИБДД они пофантазировали, какие нелепые наказания для автомобилистов еще следует ввести в России. Ранее в Госавтоинспекции предложили пакет новых штрафов для российских автовладельцев. Среди них наказание за неправильные шины, поврежденный бампер и законные лебедки, отсутствие подголовников и подушек безопасности, горящую лампочку аварийной сигнализации, проблемы с фарами и предметы, загораживающие обзор. В Госдуме возмутились предложением ГИБДД, а в соцсетях придумали самые абсурдные штрафы. Отсутствие штрафа у автомобилиста — тоже штраф скриншот URA.RU За плохое настроение тоже следует штрафовать, считает читатель агентства под ником «Марсель» скриншот URA.RU Проблемы с кишечником предлагают приравнять к нарушению ПДД скриншот URA.RU Олег считает, что факт владения автомобилем — уже нарушение скриншот URA.RU А когда нарушений нет, можно выписать штраф «Просто так» скриншот URA.RU Некоторые предлагают убрать сотрудников ГИБДД с дорог скриншот URA.RU Читатель URA.RU придумал, как спасти автомобилистов от обилия штрафов скриншот URA.RU Также в правительстве РФ сейчас обсуждают ужесточение наказания для водителей. Речь идет о сокращении «ненаказуемого порога» скорости с 20 до 10 км/ч. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.