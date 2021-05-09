09 мая 2021

Как в столицах Большого Урала прошли салюты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют в Екатеринбурге. Екатеринбург, салют
Салют в Екатеринбурге Фото:

Во всех регионах Большого Урала День Победы завершился праздничными салютами. URA.RU собрало фотографии фейерверков из столиц уральских регионов.

В Екатеринбурге в 22:30 салют запустили в трех частях города. Основной площадкой стала акватория городского пруда. Также фейерверки запустили в Преображенском парке и Летнем парке на «Уралмаше».

Власти Тюмени до последнего момента скрывали, где будут запускать салют. Там фейерверки запустили в 22:00, как и в большинстве других регионов Урала.

На набережной Миасса в Челябинске горожане собирались, чтобы посмотреть салют и концерт, с участием ансамбля «Самоцветы» и Николая Расторгуева с группой «Любэ». Там же челябинцев поздравил с Днем Победы губернатор Алексей Текслер и на сцене сделал селфи со зрителями.

В Кургане праздник завершился на центральной площади. Там выступила красноярская фолк-группа «Яхонт». После концерта начался праздничный салют.

В Перми салют был запущен в микрорайоне Городские горки с базы «Летающий лыжник». Точка выбрана с таким расчетом, что фейерверк будет виден практически с любой высокой точки города. Поэтому власти заранее призвали пермяков остаться дома и наблюдать за салютом из окон.

Праздничный салют в Салехарде запустили в 23:00. За полчаса до него на Пантеоне Победы прошла акция «Свеча памяти». В Ханты-Мансийске салют запустили на час раньше.

Салют в Екатеринбурге. Екатеринбург
Праздничный салют в Екатеринбурге
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Праздничный салют. Курган
Праздничный салют в Кургане
Фото:
Фейерверк. Челябинск
Праздничный салют в Челябинске
Фото:
Салют. Тюмень
Праздничный салют в Тюмени
Фото:
Праздничный салют в Перми
Фото:
Праздничный салют в Салехарде
Фото:
Праздничный салют в Ханты-Мансийске
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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