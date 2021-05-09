Во всех регионах Большого Урала День Победы завершился праздничными салютами. URA.RU собрало фотографии фейерверков из столиц уральских регионов.
В Екатеринбурге в 22:30 салют запустили в трех частях города. Основной площадкой стала акватория городского пруда. Также фейерверки запустили в Преображенском парке и Летнем парке на «Уралмаше».
Власти Тюмени до последнего момента скрывали, где будут запускать салют. Там фейерверки запустили в 22:00, как и в большинстве других регионов Урала.
На набережной Миасса в Челябинске горожане собирались, чтобы посмотреть салют и концерт, с участием ансамбля «Самоцветы» и Николая Расторгуева с группой «Любэ». Там же челябинцев поздравил с Днем Победы губернатор Алексей Текслер и на сцене сделал селфи со зрителями.
В Кургане праздник завершился на центральной площади. Там выступила красноярская фолк-группа «Яхонт». После концерта начался праздничный салют.
В Перми салют был запущен в микрорайоне Городские горки с базы «Летающий лыжник». Точка выбрана с таким расчетом, что фейерверк будет виден практически с любой высокой точки города. Поэтому власти заранее призвали пермяков остаться дома и наблюдать за салютом из окон.
Праздничный салют в Салехарде запустили в 23:00. За полчаса до него на Пантеоне Победы прошла акция «Свеча памяти». В Ханты-Мансийске салют запустили на час раньше.
Подписывайтесь на URA.RU в