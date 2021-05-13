Тюменцы не могут улететь в Сочи с авиакомпанией «Ямал»

Купить билеты на прямой рейс до Сочи в июне тюменцам не удастся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменцы не могут приобрести билеты на прямой рейс Тюмень—Сочи, который авиакомпания «Ямал» начнет выполнять в июне. Об этом URA.RU рассказал один из жителей города.

«Узнал недавно, что „Ямал“ летом будет летать в Сочи. Решил взять билеты в отпуск. Но на июнь ни одного прямого перелета, только дорогущие и с пересадками», — рассказал URA.RU житель Тюмени.

Ранее авиакомпания «Ямал» анонсировала прямые рейсы в Сочи, первый полет должен состояться в июне. В расписании тюменского аэропорта «Рощино» рейс есть, однако в продаже билетов на него нет ни в одной ценовой категории.

Вместо четырехчасового перелета на сайте перевозчика желающим предлагают полет с пересадкой, с ожиданием в Новом Уренгое или Салехарде. Цена билета в среднем составляет около 18 000 рублей. В дороге предстоит провести более 30 часов. Прямые вылеты из Тюмени в Сочи доступны к покупке лишь с июля. Самое дешевое место обойдется в 8—10 тысяч рублей, в зависимости от даты вылета.

Получить оперативный комментарий по ситуации в АК «Ямал» не удалось. В пресс-службе посоветовали обратиться к коммерческому директору компании, однако он на звонки агентства не ответил.