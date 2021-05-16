Пермяк тайно выкопал кусок трубопровода на 10 млн рублей

Ущерб от действий злоумышленника оценили в 10 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Березников выкопал около 6 км трубопровода неподалеку от Соликамска. Мужчина арендовал экскаватор у знакомого бизнесмена и нанял рабочих. Об этом сообщает пресс—служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

«Установлено, что обвиняемый, зная, что недалеко от с. Половодова имеется неэксплуатируемый трубопровод, решил выкопать его. Для этого он обратился к знакомому, занимающему руководящую должность в фирме, которая ведёт работы по демонтажу и реконструкции старых зданий», — пишет МВД на сайте. Также злоумышленник обманом убедил своего знакомого руководящего фирмы, что все документы и разрешение на проведение работ у него имеются.

В общей сложности с декабря 2019 по февраль 2020 года злоумышленник выкопал более 850 тонн трубопровода и сдал в пункт приема металла в Березниках. МУП «Водоканал г. Березники» оценил ущерб на 10 млн рублей. Также во время работ мужчина вырубил более 800 деревьев. Рабочих мужчина обманом убедил, что у него есть разрешение на рубку леса. Незаконные работы пресек соликамский участковый, который обнаружил траншею.



В феврале URA.RU сообщало, что группа пермяков из шести человек воровала нефть из нефтепровода недалеко от краевого центра. Злоумышленники успели похитить более 25 тонн нефти.