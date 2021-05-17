В Нефтеюганске пытались купить голоса жителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителям Нефтеюганска предлагают деньги в обмен за их голоса на праймериз «Единой России» за кандидата в депутаты городской думы Алексея Родионова. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с процедурой проведения праймериз.

«В Нефтеюганске появились объявления, где жителям предлагают подработку во время проведения праймериз. Они расклеены по избирательному округу, где баллотируется Алексей Родионов. А когда звонишь, то предлагают проголосовать за него на возмездной основе», — рассказал инсайдер.

В паблике «Наш Юганск» во «ВКонтакте» опубликована аудиозапись одного из таких разговоров. По указанному в объявлении номеру телефона позвонила девушка, которой ответил мужчина, представившийся Алексеем. Он объяснил, что деньги дают тем людям, которые и сами проголосуют за Родионова, и еще проагитируют родных и близких. «Если вы проагитировали 20 человек, они пришли и проголосовали, то это 20 тысяч рублей. Будет больше соответственно плюсом тысяча за каждого», — заявляет заказчик.

Сам Родионов в разговоре с URA.RU отрицает, что имеет отношение к этой ситуации. «Жители Нефтеюганска достаточно обеспеченные люди. Их голоса не купишь за деньги. Это просто невозможно», — считает участник праймериз. Глава исполкома ХМАО «Единой России» Александр Зеленский не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что скандал на праймериз разгорелся и в Сургутском районе. Там среди кандидатов предварительного голосования оказался и директор муниципального учреждения «Районное управление спортивных сооружений» Алил Шахшаев, у которого есть судимость. Это запрещено при выдвижении на участие в предварительном голосовании.