Легендарный пермский топ-менеджер получит особый статус

Сергея Кущенко предложено удостоить почетного звания за значительный вклад в развитие спорта в Перми (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко стал на шаг ближе к званию «Почетный житель Перми». Во вторник профильный комитет гордумы Перми единогласно одобрил инициативу мэра Алексея Демкина присвоения Кущенко данного звания. Вопрос рассматривался заседании комитета по местному самоуправлению и регламенту.

«Комитет по местному самоуправлению и регламенту единогласно поддержал инициативу о присвоении звания „Почетный гражданин Перми“ президенту АНО „Единая баскетбольная лига“ Сергею Кущенко и директору Пермского авиационного техникума Александру Дическулу», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Кущенко является уроженцем Перми, основателем баскетбольного клуба «Урал-Грейт» (прекратил существование в 2005 году). Удостоить Кущенко почетного звания предлагается «за значительный вклад в развитие физкультуры и спорта в городе Перми». Окончательное решение о присвоении званий рассмотрят депутаты на ближайшем пленарном заседании гордумы Перми.

Согласно положению о почетном звании, почетный гражданин Перми имеет право на получение пожизненно ежегодной выплаты в размере 100000 рублей. Данная выплата не облагается налоговым вычетом.