Суд разбил надежды на возврат прямых выборов мэра Екатеринбурга

Судья Светлана Жейнова оставила иск екатеринбургских общественников без удовлетворения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд отказал екатеринбургским общественникам, которые пытались добиться возврата прямых выборов мэра. Граждане обжаловали решение свердловского заксобрания об отказе в регистрации инициативной группы для проведения референдума по соответствующему вопросу.

«Исковое заявление Мангилевой Веры Борисовны… оставить без удовлетворения. Решение может быть обжаловано во второй апелляционный суд», — сказала судья Светлана Жейнова.

Сторонники прямых выборов намерены добиваться своего и дальше. «Обжаловать будем однозначно. Мы считаем, что это незаконное решение законодательного собрания и избирательной комиссии. Судья сказала, что это будет второй апелляционный суд, но я думаю, это будет уже верховный суд. Будем готовиться, будем отстаивать свою позицию», — прокомментировала Вера Мангилева.

«Независимо от того, где он [иск] будет рассматриваться, это будет не Екатеринбург. Думаю, шанс есть. Дело, мы считаем, политическое. Любое дуновение из центра власти может изменить позицию суда. Совокупность наших усилий тоже может привести к тому, что ветер переменится», — добавил соратник Мангилевой Алексей Антонов. Представители заксобрания и избиркома предложили обратиться за комментариями в пресс-службы ведомств. На момент публикации ответы не получены.

Судебный иск был подан после того, как ЗС отказало в регистрации инициативной группе о референдуме по возврату прямых выборов мэров свердловских городов. В настоящее время градоначальников избирают с помощью конкурса и утверждают депутаты городских дум. Однако закон об общих принципах местного самоуправления допускает и прямые выборы мэров, оставляя решение за руководством каждого региона.

Представитель истца Алексей Антонов настаивал на незаконности отказа в проведении референдума Фото: Владимир Жабриков © URA.RU