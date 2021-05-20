Жители ХМАО возмутились ремонтом дорог в дождь

Дорожники Сургута под дождем клали асфальт в лужи Фото: Артем Ковтун © URA.RU

В Сургуте жители возмущаются ремонтом дороги в дождь. Судя по фотографии, опубликованной в социальных сетях, асфальт кладут в лужи. Пост с фото разместил в одном из городских пабликов местный житель.

«Меня интересует один вопрос. Какой может быть дорога, которая ремонтировалась в дождь?» — написал анонимный пользователь в сообществе «ЧП Сургут» в соцсети «Вконтакте». Местные жители попытались дать ответ автору фотографии немного с иронией. «Самой лучшей и другие страны будут нам завидовать», — написал Ринат Байков. «Дырявой! Другой она не будет!» — высказался Жека Белоус. «А там и нет дороги! Там ямы, дыры и канавы», — считает Иван Иванов.

В пресс-службе мэрии Сургута корреспонденту URA.RU сообщили, что благодаря жителям данный факт был пресечен. «С сотрудниками дорожной организации проведена работа с целью недопущения проведения ремонтных работ в дождливую погоду. В случае повторения подобных ситуаций сотрудники организации будут привлечены к ответственности. Благодарны жителям, которые обращают внимание на такие случаи», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО дорожники кладут асфальт в снегопад. Местных жителей возмутило произошедшее, но не удивило.

Опубликованный пост в сообществе «ЧП Сургут» в соцсети «Вконтакте»