26 мая 2021

Дочка «Роснефти» отстранилась от выборов мэра Нижневартовска

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация города. Лето. Нижневартовск., администрация нижневартовска, здание
Нефтяники хотят самоустраниться от выборов главы Нижневартовска Фото:
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Смена власти в Нижневартовске

АО «Самотлорнефтегаз», как дочернее предприятие компании «Роснефть», отстранилось от участия в определении фигуры нового главы Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента.

«Когда „Самотлорнефтегаз“ являлся самостоятельной компанией, то он гораздо активнее участвовал в общественно-политической жизни города. В местной думе было большое представительство нефтяников. После слияния с „Роснефтью“ все изменилось. Теперь их интересуют только производственные вопросы. В думе Нижневартовска есть только один представитель предприятия. А выборы нового мэра им, по большому счету, не интересны», — считает инсайдер.

В пресс-службе «Самотлорнефтегаза» отказались давать комментарии на эту тему. Политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU заявил, что это типичное поведение для «Роснефти». «Они предпочитают выстраивать коммуникацию на уровне региональных властей. Так, судя по всему, определил политику сам руководитель компании Игорь Сечин. Поэтому у них нет нужды выходить на муниципальный уровень органов власти. Так заведено не только в ХМАО, но и других регионах присутствия «Роснефти», — прокомментировал эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске начались консультации с местным истеблишментом относительно фигуры нового мэра. Пока власти не определились с кандидатом, которого они готовы рассматривать в качестве главы города.

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© Служба новостей «URA.RU»
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