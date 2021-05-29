Вассерман сообщил о планах баллотироваться в Госдуму

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Анатолий Вассерман на встрече с читателями в
Он хочет реформировать образование и науку Фото:

Журналист и публицист Анатолий Вассерман вступил в российскую партию «Справедливая Россия — За правду». После этого он планирует баллотироваться в Государственную думу. Такую информацию сообщили в пресс-службе партии.

«Анатолий Вассерман официально стал членом партии, но пока не получил партийный билет. Его вручат на одном из ближайших мероприятий», — пишет ТАСС. В пресс-службе также подтвердили, что публицист собирается выдвигаться в Госдуму.

Ранее он сообщил, что планирует заняться в этом органе власти реформами в образовании и науке. Однако перед этим ему нужно найти единомышленников и собрать определенное количество подписей, пояснил Вассерман в начале марта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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