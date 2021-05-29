Вассерман сообщил о планах баллотироваться в Госдуму

Он хочет реформировать образование и науку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналист и публицист Анатолий Вассерман вступил в российскую партию «Справедливая Россия — За правду». После этого он планирует баллотироваться в Государственную думу. Такую информацию сообщили в пресс-службе партии.

«Анатолий Вассерман официально стал членом партии, но пока не получил партийный билет. Его вручат на одном из ближайших мероприятий», — пишет ТАСС. В пресс-службе также подтвердили, что публицист собирается выдвигаться в Госдуму.

Ранее он сообщил, что планирует заняться в этом органе власти реформами в образовании и науке. Однако перед этим ему нужно найти единомышленников и собрать определенное количество подписей, пояснил Вассерман в начале марта.