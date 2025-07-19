Президент США Дональд Трамп поставил Москве ультиматум, дав 50 дней на заключение мирного соглашения с Киевом, чтобы отсрочить введение вторичных антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Steigan.
«Трамп, похоже, решил выиграть себе пятьдесят дней в Вашингтоне, чтобы добиться мира на Украине, прежде чем Сенат вынудит его ввести вторичные санкции против России. Таким образом, заявление от 14 июля было скорее вопросом внутренней, чем внешней политики», — говорится в статье. Автор статьи подчеркивает, что Трамп не взял на себя четких обязательств по выполнению ключевых требований России, таких как нейтралитет Украины и отказ от ее вступления в НАТО.
Ультиматум, объявленный 14 июля во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, предусматривает введение 100% тарифов на страны, торгующие с Россией, включая Китай и Индию, если мирное соглашение не будет достигнуто. Трамп также анонсировал поставки оружия Украине через НАТО, которые будут оплачены европейскими союзниками. В то же время российские официальные лица, включая Дмитрия Пескова и Сергея Рябкова, назвали ультиматум «неприемлемым», заявив, что Россия продолжит добиваться своих целей в Украине.
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