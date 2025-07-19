Взрывы на военных аэродромах и складах ВСУ по всей Украине — что известно

Взрывы слышались на военных объектах по всей территории Украины. Воздушная тревога звучала в украинской столице и еще 10 областях. В Одессе прогремел взрыв на аэродроме Школьном, использовавшемся ВСУ, в Павлограде (Днепропетровская область) была повреждена военная инфраструктура, а в Краматорске (ДНР) — склады с боеприпасами. Также были слышны взрывы и в других городах. Об этом сообщают военкоры, официальной информации от Минобороны РФ не было. Подробнее о взрывах по всей Украине и о том, какие объекты военно-промышленного комплекса пострадали — в материале URA.RU.
Массированная атака
В ночь на 18 июля серия мощных взрывов слышалась на объектах ВПК в Днепре, Павлограде, Одессе, Шостке, Полтаве и Житомире. Воздушная тревога была объявлена в Киеве. Официальной информации от Минобороны России не поступало. Взрывы слышались на пусковых установках, а также аэродромах, промзонах и критической инфраструктуре ВСУ, отметили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По их данным, в небе якобы замечали ракетоносные Ту-95МС.
Киев
В Киевской и еще 10 областях Украины объявлена воздушная тревога. «В Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях тревога была объявлена около 4:00 мск», — говорится в сообщении. В Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины сигнал воздушной тревоги сохраняется на протяжении девяти часов, в Днепропетровской области он длится примерно четыре часа.
Одесса
В городе прогремела серия взрывов примерно в полночь по московскому времени. О них сообщил одесский мэр Геннадий Труханов. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.
Взрывы были слышны на аэродроме Школьном, использующемся ВСУ, и в промзоне. Очевидцы сообщили о пожарах с последующей детонацией. По данным некоторых telegram-каналов, взорвались также топливные склады и часть инфраструктуры в районе, сообщают «Военкоры Русской Весны».
ДНР
Взорвался склад боеприпасов украинских войск в Краматорске. Об этом сообщил военкор Евгений Лисицын в своем telegram-канале. На месте удара была зафиксирована повторная детонация.
Днепропетровская область
Самые мощные с начала спецоперации взрывы слышались на военных объектах в городе Павлоград. Об этом рассказал губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак. Были повреждены промышленные предприятия ВСУ и территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) в городе Пятихатки.
Сумская область
Взрывы на объектах ВПК в Шостке длилась почти четыре часа. Были разрушены объекты инфраструктуры ВСУ, отметили «Военкоры Русской Весны».
Польша поднимала авиацию
Польша подняла авиацию после того, как по всей территории Украины зазвучала воздушная тревога. Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки были приведены в высшую готовность. По заявлениям командования ВС Польши, эти меры были направлены на обеспечение безопасности территорий страны.
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