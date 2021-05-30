Челябинскую область ждут несколько дождливых дней подряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Резкая смена погоды в Челябинской области с аномальной жары на похолодание и дожди затянется до конца недели. Об этом свидетельствует прогноз сайта Gismeteo.

С 30 на 31 мая температура воздуха в регионе упала с 32 до 19 градусов. По расчетам синоптиков, с 1 июня по 5 июня она будет колебаться с 17 до 24 градусов. При этом растянувшаяся на половину мая засуха сменилась дождями: они ожидаются в области 31 мая, 2 и 3 июня.

Только в воскресенье, 6 июня, столбик термометра вновь поднимется к отметке в 26 градусов. Но жаркая погода простоит на Южном Урале только два дня. Уже 8 июня температура начнет снижаться до 12 градусов, и в Челябинскую область вернутся дожди и грозы.

Скрин: сайт Gismeteo