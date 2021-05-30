Глава Роспотребнадзора по ХМАО стала больше зарабатывать

Руководитель Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьева отчиталась о доходах за 2020 год Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Руководитель управления Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьева в прошлом году заработала на 725 тысяч рублей больше, чем в 2019-м. Об этом свидетельствуют сведения о доходах, опубликованные на сайте ведомства.

«Декларированный годовой доход [Майи Соловьевой] за 2020 год составил 3 млн 894 тысячи рублей», — сказано в декларации. За 2019 год глава регионального ведомства заработала 3 млн 169 тысяч рублей.

В собственности у Соловьевой имеется только ¼ доли квартиры 92,9 квадратных метров. Ее супруг, наоборот, стал меньше зарабатывать, однако в собственности у него появилась квартира 37,5 квадратов. Его доход за 2020 составил 2 млн 275 тысяч рублей. Также он задекларировал легковой автомобиль Honda.

Ранее URA.RU писало, что председатель ТИК зарабатывает больше главы избиркома ХМАО на больше чем полмиллиона рублей. Сведения о доходах разместили на сайте регионального избиркома.