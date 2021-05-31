31 мая 2021
30 мая 2021
29 мая 2021
28 мая 2021

В ХМАО на праймериз ЕР пожаловались на возможный вброс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция партии Единая Россия по вопросам участия в выборах депутатов городской думы. Курган , выборы, бюллетени, голосование, урна для голосования
Жалоба на возможный вброс была отправлена в оргкомитет ХМАО по проведению праймериз «Единой России» Фото:

Югорских единороссов просят аннулировать результаты голосования на счетном участке 13-го избирательного одномандатного округа в думу Сургутского района из-за возможного вброса. Такую жалобу написала участница предварительного голосования Гульнара Рытова, о чем она сообщила URA.RU.

По словам кандидата в думу Сургутского района, число бюллетеней в урне для голосования после закрытия счетного участка в поселке Барсово оказалось больше, чем прошло избирателей. «Когда происходит наоборот, то это понятно. Иногда люди забирают бюллетени с собой. А вот в данной ситуации это подозрительно. Я не знаю, вброс или не вброс, но написала жалобу с просьбой аннулировать результаты голосования на счетном участке», — рассказала Рытова.

В региональном оргкомитете по проведению предварительного голосования «Единой России» подтвердили информацию о поступлении такой жалобы: «Она будет рассмотрена 1 июня в рабочем порядке на заседании регионального организационного комитета. На данный момент проводится проверка».

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО откладывается оглашение результатов праймериз «Единой России». В партии власти утверждают, что это связано с большим количеством избирателей, принявших участие в предварительном голосовании.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...