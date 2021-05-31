В ХМАО на праймериз ЕР пожаловались на возможный вброс

Жалоба на возможный вброс была отправлена в оргкомитет ХМАО по проведению праймериз «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Югорских единороссов просят аннулировать результаты голосования на счетном участке 13-го избирательного одномандатного округа в думу Сургутского района из-за возможного вброса. Такую жалобу написала участница предварительного голосования Гульнара Рытова, о чем она сообщила URA.RU.

По словам кандидата в думу Сургутского района, число бюллетеней в урне для голосования после закрытия счетного участка в поселке Барсово оказалось больше, чем прошло избирателей. «Когда происходит наоборот, то это понятно. Иногда люди забирают бюллетени с собой. А вот в данной ситуации это подозрительно. Я не знаю, вброс или не вброс, но написала жалобу с просьбой аннулировать результаты голосования на счетном участке», — рассказала Рытова.

В региональном оргкомитете по проведению предварительного голосования «Единой России» подтвердили информацию о поступлении такой жалобы: «Она будет рассмотрена 1 июня в рабочем порядке на заседании регионального организационного комитета. На данный момент проводится проверка».

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО откладывается оглашение результатов праймериз «Единой России». В партии власти утверждают, что это связано с большим количеством избирателей, принявших участие в предварительном голосовании.