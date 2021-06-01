По словам Алексея Орлова, это могло бы помочь сохранить естественный ландшафт парков в хорошем состоянии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил обратить внимание на опыт Санкт-Петербурга, где для сохранения в нормальном виде естественного ландшафта власти ограничивают проход в парки и скверы в весенний период. Идея была озвучена Орловым во время обхода парка XXII Партсъезда за Дворцом молодежи, который находится на реконструкции.

«Смотрите, опять подойдет весна, и вся грязь, которая растает [вызовет у людей возмущение]. Но это [целая] технология [работы с естественным ландшафтом]», — сказал мэр. «Естественный ландшафт должен просто вобрать в себя воду. Эта вода нужна растениям. Сейчас такой [жаркий] май был… Если бы они [растения] не напились весной, как бы они существовали? Поэтому, конечно, природный запас воды должен быть», — поддержала глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова.

«В том же Питере на весенний период вообще ограничивают вход в парки, пока вода не просохнет», — добавил Орлов. Благодаткова объяснила, что сейчас на весеннюю просушку закрывается только один парк — на Первомайской. «С населением надо работать, объяснять», — заключил Орлов. «Там понимают люди», — прокомментировала глава комитета.

Тамара Благодаткова (слева) объясняет, что конкретного плана по закрытию парков у властей нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Позже Благодаткова объяснила URA.RU, не стоит делать поспешных выводов: опыт Санкт-Петербурга пока не транслируется на все городские парки. «Это было приведено [лишь] в качестве примера», — подчеркнула она.