Процесс банкротства ООО «Нерудтехнологии» прерван Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области прекратил дело о банкротстве ООО «Нерудтехнологии», принадлежащего дочери вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова Юлии Александровой. Соответствующее решение было принято 4 июня, сообщили URA.RU в суде.

«Производство по делу прекращено», — сообщили агентству в суде. Резолютивная часть решения еще не опубликована. В компании «Нерудтехнологии» и сам Карликанов на звонки URA.RU не ответили.

По данным СБИС, ООО «Нерудтехнологии» было зарегистрировано в 2016 году, его учредителем является Юлия Александрова — дочь зампреда областного парламента Юрия Карликанова. Операции по счетам компании были приостановлены по распоряжению ФНС в мае 2019 году. По данным сервиса СБИС, в ней числится один сотрудник, с мая 2019 года операции по счетам компании приостановлены.

Признания компании финансово несостоятельной требовала инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району Челябинска. Как пояснили URA.RU в ведомстве, к марту 2021 года за ООО «Нерудтехнологии» числился долг по обязательным платежам в размере почти 24,5 млн рублей, включая пени, штраф и просроченную задолженность в сумме почти 18 миллионов рублей.

Практически синхронно заявление о признании банкротом поступило в суд и от самой компании «Нерудтехнологии». После этого рассмотрение дела было отложено, а теперь и прекращено.