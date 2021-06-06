06 июня 2021
04 июня 2021

Источник: сын самого богатого депутата Перми сменит отца в думе

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, плотников владимир
Источник: депутат гордумы Владимир Плотников не будет участвовать в выборах 2021 года Фото:

Вместо депутата Владимира Плотникова в гордуму Перми на сентябрьских выборах пойдет его сын Рустам, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что Плотников-младший выдвинется по округу своего отца, который уже несколько лет подряд признается самым богатым депутатом Перми.

«Плотников планирует вместо себя завести в думу своего сына Рустама», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что подтверждением этого является то, что в депутатском округе Плотникова уже стали появляться совместные портреты отца и сына.

В беседе с URA.RU представитель Плотникова-старшего пояснил, что он не обсуждал с ним вопрос участия Рустама Плотникова в выборах в гордуму Перми. Плотников-младший на сообщение корреспондента URA.RU в мессенджере соцсети «ВКонтакте» не ответил.

URA.RU рассказывало, что Плотников-младший в начале этого года стал помощником руководителя краевого фонда содействия правоохранителям «Прикамье». Также ожидается, что Плотников-старший откажется от участия в предстоящих выборах. Доход Владимира Плотникова в 2019 году составил более 350 млн рублей, а в 2020-м — около 220 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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