Источник: сын самого богатого депутата Перми сменит отца в думе

Источник: депутат гордумы Владимир Плотников не будет участвовать в выборах 2021 года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Вместо депутата Владимира Плотникова в гордуму Перми на сентябрьских выборах пойдет его сын Рустам, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что Плотников-младший выдвинется по округу своего отца, который уже несколько лет подряд признается самым богатым депутатом Перми.

«Плотников планирует вместо себя завести в думу своего сына Рустама», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что подтверждением этого является то, что в депутатском округе Плотникова уже стали появляться совместные портреты отца и сына.

В беседе с URA.RU представитель Плотникова-старшего пояснил, что он не обсуждал с ним вопрос участия Рустама Плотникова в выборах в гордуму Перми. Плотников-младший на сообщение корреспондента URA.RU в мессенджере соцсети «ВКонтакте» не ответил.

URA.RU рассказывало, что Плотников-младший в начале этого года стал помощником руководителя краевого фонда содействия правоохранителям «Прикамье». Также ожидается, что Плотников-старший откажется от участия в предстоящих выборах. Доход Владимира Плотникова в 2019 году составил более 350 млн рублей, а в 2020-м — около 220 млн рублей.