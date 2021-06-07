Аналитики назвали самую высокооплачиваемую работу в Перми

В Перми больше всего работодатели готовы платить IT-специалистам (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Вакансия ведущего программиста, работающего в программах «1С», стала самой высокооплачиваемой на рынке труда Перми в июне. Об этом сообщает исследовательский центр портала Superjob.

«Ведущему 1С-программисту предлагают 140 тысяч рублей в месяц и дополнительно с расширенным социальным пакетом», — сообщили URA.RU в Superjob. От кандидата ожидают опыт программирования в среде «1С» минимум три года и профильное высшее образование.

В пятерку самых высокооплачиваемых вошли: оператор асфальтной установки с зарплатой 100 тыс. рублей в месяц, главный инженер проекта — 90 — 100 тыс. рублей. На четвертом и пятом месте — программист (от 80 тыс. рублей в месяц) и программист «1С» (от 80 тыс. рублей в месяц). Самая высокооплачиваемая вакансия России в июне в Москве — IT-архитектор с зарплатой 300 тыс. рублей в месяц.

URA.RU также писало про самые высокооплачиваемые работы в Перми в мае. Тогда самой привлекательной вакансией стал директор филиала транспортной компании с зарплатой 100 тыс. рублей в месяц.