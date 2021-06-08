В Комсомольске-на Амуре уволили, а затем восстановили в должности полицейского, который собирал показания с помощью спиритических сеансов. Так он выполнял постановление прокуратуры, которая потребовала допросить умершего свидетеля.
«В Комсомольске-на-Амуре полицейский, уволенный из органов после „спиритического сеанса с целью вызова и проведения беседы с душой умершего свидетеля“, смог восстановиться на службе», — сообщает RT. Адвокату полицейского удалось доказать, что увольнение оперуполномоченного было незаконным.
В 2019 году ходе проведения доследственной проверки прокуратура поручила старшему оперуполномоченному группы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Комсомольск-на-Амуре Виктору Р. повторно допросить свидетелей. Когда выяснилось, что один из них год назад умер, ведомство продолжало настаивать на его опросе.
В итоге в мае 2020 года полицейский в докладе руководству указал, что «во исполнение неоднократных требований прокурора г. Комсомольска-на-Амуре» об опросе свидетеля был проведен спиритический сеанс с привлечением эзотериков. Руководство Виктора Р. посчитало, что доклад был «изложен с недопустимым для сотрудников органов внутренних дел сарказмом и проявлением явного неуважения к надзорному органу», и после проведения проверки уволило сотрудника.
Полицейский опротестовал свое увольнение в суде. Его адвокат Александр Влащенко указал на то, что составленная в саркастической форме записка не относится к проступкам, за которые можно уволить сотрудника МВД. В результате в сентябре 2020 года суд первой инстанции признал правоту Виктора Р. и восстановил его в прежней должности. Руководство МВД попыталось обжаловать это решение, но судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда встала на сторону Виктора Р.
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