Сотрудника МВД уволили из-за спиритического сеанса со свидетелем. Вызвать духов требовали прокуроры

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Заседание правительства области. Курган, мвд, полиция, шеврон мвд, полицейский шеврон
Провести спиритический сеанс полицейскому пришлось из-за требований прокуратуры Фото:

В Комсомольске-на Амуре уволили, а затем восстановили в должности полицейского, который собирал показания с помощью спиритических сеансов. Так он выполнял постановление прокуратуры, которая потребовала допросить умершего свидетеля.

«В Комсомольске-на-Амуре полицейский, уволенный из органов после „спиритического сеанса с целью вызова и проведения беседы с душой умершего свидетеля“, смог восстановиться на службе», — сообщает RT. Адвокату полицейского удалось доказать, что увольнение оперуполномоченного было незаконным.

В 2019 году ходе проведения доследственной проверки прокуратура поручила старшему оперуполномоченному группы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Комсомольск-на-Амуре Виктору Р. повторно допросить свидетелей. Когда выяснилось, что один из них год назад умер, ведомство продолжало настаивать на его опросе.

В итоге в мае 2020 года полицейский в докладе руководству указал, что «во исполнение неоднократных требований прокурора г. Комсомольска-на-Амуре» об опросе свидетеля был проведен спиритический сеанс с привлечением эзотериков. Руководство Виктора Р. посчитало, что доклад был «изложен с недопустимым для сотрудников органов внутренних дел сарказмом и проявлением явного неуважения к надзорному органу», и после проведения проверки уволило сотрудника.

Полицейский опротестовал свое увольнение в суде. Его адвокат Александр Влащенко указал на то, что составленная в саркастической форме записка не относится к проступкам, за которые можно уволить сотрудника МВД. В результате в сентябре 2020 года суд первой инстанции признал правоту Виктора Р. и восстановил его в прежней должности. Руководство МВД попыталось обжаловать это решение, но судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда встала на сторону Виктора Р.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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