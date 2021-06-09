Глеб Самойлов сорвал концерт, перебрав со спиртным Фото: Александр Исаков © URA.RU

Жители Асбеста осудили своего земляка, солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова, который перебрал со спиртным и не смог выступить на концерте в городе Вольгинский (Владимирская область). Артиста под руки увели со сцены несколько дней назад.

Как сообщает паблик «Типичный Асбест», уроженец свердловского города Асбеста Самойлов «не попадал в ноты и в хореографию». В комментариях пользователи соцсети осудили поведение земляка. «Деградация общества. Люди уже не воспитаны, нет норм поведения. Я надеюсь, что молодых поклонников у него нет. Какой пример он им подает? А потом мы хаем молодежь, даже не задумываясь о том, что сами их так воспитываем. Нужно запретить его выступление и наказать», — написала Алсу Сулейманова.

Часть горожан вступились за певца. «Молодые [поклонники] есть, дома часто звучит их музыка, слушаем всем семейством. А то что так относится к своим фанатам обидно. Хотя я так расстроилась два года назад, что они („Агата Кристи“, — прим.ред.) отменили концерт у нас», — прокомментировала Елена Осипович. «Жаль „Агата “ уже не та», — написала Анна Финкельберг. «Жаль земляка, помочь как всегда, некому! Сколько талантливых артистов уже погибло, кто следующий? А все только снимают и выкладывают, можно сказать рады, стыдно!» — высказала мнение Любовь Климина.