13 июня 2021
11 июня 2021
10 июня 2021

Новый шеф пермского ГУ МЧС отчитается за предшественника

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по беженцам в ИТАР-ТАСС. Екатеринбург, мчс, погоны, шеврон мчс
Александр Урусов впервые отчитается о работе ГУ МЧС России по Пермскому краю Фото:

Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов 17 июня представит доклад о деятельности ведомства. Урусов впервые выступит перед депутатами заксобрания на июньском пленарном заседании.

«Информация о деятельности Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю», — сказано в проекте повестки пленарного заседания законодательного собрания Пермского края. Детали доклада не раскрываются.

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Ожидается, что Урусов расскажет о работе ГУ МЧС за 2020 год, когда подразделением руководил Андрей Бабинцев. Весной 2021 года президент РФ Владимир Путин отправил Бабинцева в отставку.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, утверждает, что в первую очередь в докладе Урусова будет отражена информация о текущей деятельности министерства. В частности, будет затронута тема пожаров в регионе. В пресс-службе ведомства сообщили URA.RU, что пока доклад Урусова находится в стадии формирования.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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