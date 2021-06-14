Свердловские энергетики создали прецедент в борьбе с воровством

Энергетики смогут бороться с похитителями электричества. Теперь это не будет караться многомиллионными штрафами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Облкоммунэнерго» выиграло у свердловского УФАС прецедентный суд. Об этому URA.RU рассказала представитель компании Алиса Кулагина. Теперь недобросовестным потребителям будет сложнее уходить от ответственности.

Энергетики обнаружили у одного из бизнесменов погрешность в работе прибора учета электроэнергии в размере 41,5% и другие нарушения. Однако предприниматель обратился в УФАС, и антимопонольщики встали на сторону бизнесмена, посчитав, что компания нарушила закон о конкуренции. Одна из причин — предприятие, занимая доминирующее положение на рынке, не предупредило потребителя о проверке. Проверяющие не сделали это в том числе потому, что счетчики находились в свободном доступе. Но в итоге виновными были признаны сами энергетики, а бизнесмен избежал ответственности.

«К сожалению, ранее практика складывалась в пользу недобросовестных потребителей. Безучетное потребление по своей сути является воровством энергоресурса. А практика ранее делала возможным уход от ответственности таких потребителей. Любые нарушения при составлении акта могли быть приравнены к злоупотреблению доминирующим положением», — рассказала Кулагина.

Разъяснения по этому вопросу в марте 2021 года дал Пленум Верховного суда, там уточнили, что этот вопрос не входит в сферу антимонопольного регулирования. «Мы рады, что на уровне кассации новый подход был также воспринят. Считаем принятое постановление законным и обоснованным», — прокомментировала представитель «Облкоммунэнерго».

В пресс-службе УФАС по Свердловской области обещали дать комментарий после ознакомления с решением суда, поскольку представителя службы на заседании не было.

Добавим, «Облкоммунэнерго» из-за этой истории оштрафовали более, чем на 40 млн. Вопрос об отмене взыскания средств также рассматривает суд.