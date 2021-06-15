Руководитель клуба челябинских олигархов поддержал Текслера

Виктор Рашников (справа) откликнулся на инициативу Алексея Текслера (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников поддержал инициативу губернатора Алексея Текслера о стимулировании жителей региона, поставивших прививку от COVID-19. Об этом на брифинге 16 июня заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Рашников обратился ко всем членам СПП с просьбой поддержать инициативу губернатора Текслера предоставить оплачиваемый выходной после прививки», — заявила Гехт. В состав СПП входят крупнейшие промышленные предприятия и коммерческие структуры региона.

Предложение предоставлять выходной тем, кто поставил прививку, Текслер озвучил на заседании оперативного штаба региона 15 мая. По словам губернатора, бюджетные организации уже могут обеспечить такой стимул. Чтобы его получили и другие жители губернатор обратился в СПП.

В области отмечается небольшой рост заболеваний COVID-19. Власти считают это началом третьей волны коронавируса и призывают всех сделать прививку от COVID.